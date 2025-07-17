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17 июля 2025 в 15:40

Стало известно, за счет чего Россия обходит Запад в гонке вооружений

Baijiahao: Ту-160, Су-57, «Ясень» и Т-14 являются главной силой России

Ту-160 Ту-160 Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Россия вырвалась вперед в гонке вооружений благодаря технологическим преимуществам, пишет китайская платформа Baijiahao. Ключевую роль сыграли стратегические бомбардировщики Ту-160, истребители пятого поколения Су-57, многоцелевые атомные подлодки проекта «Ясень» и танки Т-14.

По данным источника, Ту-160 остается главным средством стратегического сдерживания. Самолет способен нести до 45 тонн боезапаса, включая 12 крылатых ракет, и остается самым тяжелым и скоростным бомбардировщиком в мире.

Су-57 описан как конкурентоспособный истребитель пятого поколения, разработанный на основе Су-27. Он отличается малозаметностью, мощной сенсорной системой и высокой маневренностью.

Подлодка «Ясень» названа самой технологичной из массово выпускаемых АПЛ. Она обладает низким уровнем шума, глубокой зоной погружения, торпедными установками и вертикальными пусковыми установками для крылатых ракет.

Танк Т-14 выделяется среди бронетехники благодаря необитаемой башне и активной системе защиты. Он способен перехватывать вражеские боеприпасы, а усиленная броня и мощная пушка нового поколения делают его эффективным в любых операциях.

Ранее стало известно о разработке российского штурмового танка новой концепции, запатентованной инженерами Саратовского государственного технического университета. Машина предназначена для действий в городской застройке и оснащена 152-мм гаубицей, 30-мм автопушкой, реактивными огнеметами и бульдозерным отвалом.

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