Уничтожение украинского «Симферополя» попало на видео

Министерство обороны России показало кадры с уничтожением украинского военного корабля «Симферополь». Он был потоплен с помощью безэкипажного катера.

Кадры объективного контроля поражения среднего разведывательного корабля «Симферополь» ВМС Украины российским быстроходным безэкипажным катером в устье реки Дунай. В результате атаки корабль ВМС Украины затонул, — отметили в Минобороны.

Видео было снято разведывательным беспилотником. На кадрах виден сам корабль и мощный взрыв на месте его расположения через несколько секунд.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что Вооруженные силы России впервые успешно применили безэкипажный катер для атаки на судно украинской армии. По его словам, после потопления СРК «Симферополь» Украина лишилась единственного крупного судна.

До этого сообщалось, что Украина проигрывает России гонку беспилотных вооружений. По данным британских аналитиков, российские военные начали использовать дроны на оптоволокне раньше, чем ВСУ, что позволило РФ получить технологическое преимущество.