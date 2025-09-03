Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 14:10

«Как крысы с корабля»: генерал объяснил исчезновение мобилизованных в ВСУ

Генерал Попов: бойцы ВСУ бегут как крысы с корабля сразу после мобилизации

Бойцы украинской армии бегут как крысы с тонущего корабля буквально на следующий день после мобилизации, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, причиной этому становятся активные удары ВС РФ по дальним территориям Украины, в том числе, где ведется подготовка этих мобилизованных бойцов. Генерал подчеркнул, что не все вновь прибывшие в ряды ВСУ готовы умирать за флаг своей родины.

Мы с завидным постоянством бьем по достаточно дальним территориям Украины, где формируются новые корпуса, дивизии, где ведется подготовка резерва, который должен прийти на замену тем, кто находится на линии соприкосновения с российскими войсками. Это дает право говорить о том, что психологическое давление на ВСУ оказывается очень большое. Не исключено, что после таких ударов или когда начинается подсчет погибших, раненых, часть людей пропадает бесследно. Некоторые, действительно, бегут как крысы с тонущего корабля, спасая свои шкуры. Их силой мобилизуют там, и не все они готовы умереть за желто-блакитный флаг своей родины, — высказался Попов.

По его словам, на линии соприкосновения также ведутся интенсивные бои: ВС РФ проводят прорывные оперативно-тактические наступления, освобождая территории. Это, как отметил генерал, оказывает высокое морально-психологическое давление на ВСУ, что отражается и на дисциплине бойцов.

Конечно, они по возможности дезертируют, где-то под видом больных и раненых уходят с поля боя, чтобы официально не быть дезертирами. Скрываются и бегут. В основном они понимают, что за эту власть воевать им в принципе не хочется. Многие сдаются в плен, сохраняя свою жизнь, — заключил Попов.

Ранее сообщалось, что мобилизованные солдаты ВСУ пропадают без вести уже на следующий день после прибытия на передовую у населенного пункта Андреевка в Сумской области. Так, в 71-й отдельной егерской бригаде продолжается практика формирования штурмовых групп из числа новобранцев, прибывших из учебного центра.

