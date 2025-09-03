Мобилизованные солдаты Вооруженных сил Украины пропадают без вести уже на следующий день после прибытия на передовую у населенного пункта Андреевка Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Так, в 71-й отдельной егерской бригаде продолжается практика формирования штурмовых групп из числа новобранцев, прибывших из учебного центра.

Родственники украинских военнослужащих заявляют о массовых случаях исчезновения солдат сразу после их отправки на передовую. Ситуация вызывает серьезное беспокойство среди гражданского населения. Поступают многочисленные обращения от семей военнослужащих с требованиями предоставить информацию о судьбе пропавших без вести. Командование бригады пока не комментирует эти сообщения.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил страны Сергей Постник, попавший в плен, говорил, что жители Украины испытывают сильную усталость от принудительной мобилизации. По его словам, людей уже «допекло» сложившееся положение дел. Пленный не исключил, что украинское общество в скором времени может не выдержать напряжения, вызванного продолжающейся мобилизацией. Он добавил, что вместе с сослуживцами принял решение сдаться в плен, поскольку никто из них не понимал, как действовать дальше.

До этого в Запорожье, подконтрольном Киеву городе, сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали отца-одиночку. Военкомы остановили 28-летнего мужчину прямо на блокпосту. При этом двое его семилетних детей остались без присмотра на обочине дороги.