Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 08:45

Мобилизованные ВСУ «растворяются» у Андреевки

Мобилизованные солдаты ВСУ у Андреевки пропадают без вести через сутки

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Мобилизованные солдаты Вооруженных сил Украины пропадают без вести уже на следующий день после прибытия на передовую у населенного пункта Андреевка Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Так, в 71-й отдельной егерской бригаде продолжается практика формирования штурмовых групп из числа новобранцев, прибывших из учебного центра.

Родственники украинских военнослужащих заявляют о массовых случаях исчезновения солдат сразу после их отправки на передовую. Ситуация вызывает серьезное беспокойство среди гражданского населения. Поступают многочисленные обращения от семей военнослужащих с требованиями предоставить информацию о судьбе пропавших без вести. Командование бригады пока не комментирует эти сообщения.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил страны Сергей Постник, попавший в плен, говорил, что жители Украины испытывают сильную усталость от принудительной мобилизации. По его словам, людей уже «допекло» сложившееся положение дел. Пленный не исключил, что украинское общество в скором времени может не выдержать напряжения, вызванного продолжающейся мобилизацией. Он добавил, что вместе с сослуживцами принял решение сдаться в плен, поскольку никто из них не понимал, как действовать дальше.

До этого в Запорожье, подконтрольном Киеву городе, сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали отца-одиночку. Военкомы остановили 28-летнего мужчину прямо на блокпосту. При этом двое его семилетних детей остались без присмотра на обочине дороги.

ВСУ
СВО
Сумская область
мобилизованные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 3 сентября
Спасший 167 жизней пилот стал фигурантом дела о посадке самолета в поле
На Украине назвали последствия удара по железной дороге у Знаменки
В российском городе бочка весом около тонны упала на рабочего
Родственница Ким Чен Ына появилась на переговорах с Путиным
«Надо и придется»: Захарова сделала Западу предупреждение из-за Украины
ЦБ закрыл один российский банк
Захарова раскрыла, ждать ли китайцам безвиза с Россией
Как «Три стакана», но по-итальянски: готовим яблочный пирог сбричолата
Освобождение Камышевахи обнажило главный страх ВСУ
Раскрыт состав российской делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына
Наступление ВС РФ на Харьков 3 сентября: скандал с флагом, что в Купянске
В Венесуэле не поверили намерениям США уничтожать корабли с наркотиками
Депутат дал совет гимнасткам с Украины после угрозы бойкота из-за россиянки
Опубликовано видео парада с Путиным в честь 80-летия победы над Японией
Соленые помидоры с хреном и смородиновым листом
«Братский долг»: Ким Чен Ын обещал Путину прийти на помощь в нужный момент
Неразорвавшийся снаряд упал на крышу железнодорожной станции
«Мы никогда не забудем»: Путин о героизме бойцов КНДР под Курском
«Очень тяжело»: президент УЕФА высказался об отстранении российских команд
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.