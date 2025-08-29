День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 11:36

«Допекло уже»: украинский пленный откровенно высказался о мобилизации

Военнопленный ВСУ Постник признал, что украинцы устали от мобилизации

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Жители Украины устали от принудительной мобилизации, признал военнослужащий вооруженных сил страны Сергей Постник, попавший в плен. По его словам, людей уже «допекло». Пленный не исключил, что украинское общество скоро может не выдержать напряжения из-за мобилизации, передает РИА Новости.

Допекло уже людей, что тут говорить. Кого-то уже вообще достало. Забирают ведь кого — самых родных, сыновей. Я думаю, что люди не выдержат так еще долго. Потому что уже достало каждого, каждую семью, у кого есть сын, отец. Скоро что-то произойдет, потому что так не может быть, — сказал Постник.

Он добавил, что вместе с сослуживцами сдался в плен, поскольку никто из них не понимал, что делать дальше. Военный отметил, что командование не дало им разрешение на отступление.

Ранее сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали отца-одиночку в подконтрольном Киеву городе Запорожье. При этом двое его семилетних детей остались одни на обочине трассы.

ВСУ
Украина
пленные
военные
солдаты
призывники
мобилизация
мобилизованные
ТЦК
