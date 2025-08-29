День знаний — 2025
29 августа 2025 в 10:47

Сотрудники ТЦК мобилизовали отца-одиночку и оставили его детей на обочине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали отца-одиночку в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает местное отделение телеканала «Общественное. Новости». По его информации, военкомы остановили 28-летнего мужчину прямо на блокпосте. При этом двое его семилетних детей остались одни на обочине трассы.

Он просто не успел доехать, его с детьми сняли с блокпоста, а детей высадили просто на улице. Он успел мне позвонить, — приводит канал слова сестры украинца.

Она добавила, что сотрудники ТЦК предложили сдать детей в интернат. Они также отказались предоставлять мужчине повестку на конкретную дату, чтобы он получил возможность оформить отсрочку.

Ранее сотрудники ТЦК задержали священника Украинской православной церкви Богдана Матвиева прямо во время крестного хода в Почаеве Тернопольской области на западе Украины. Сам протоиерей является отцом пяти детей. В настоящее время священник находится на Ровенском полигоне.

Украина
Запорожье
ТЦК
военкомы
военкоматы
мобилизация
мобилизованные
призывники
украинцы
