Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Сумской области Украины, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 4 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Сум, Юнаковки, Алексеевки, Новоконстантиновки, Бессаловки, Андреевки, Варачино, Кондратовки?

Бои и события в Сумской области в четверг, 4 сентября: обстановка на фронте сегодня

«На Сумском направлении артиллерия „северян“ наращивала усилия по уничтожению позиций ВСУ. По крупным скоплениям сил противника работала российская авиация. Штурмовые группы ВДВ продолжают освобождение Юнаковки. Враг активных действий не предпринимал и отсиживался в обороне. В Юнаковке „Воины Севера“ продвинулись на 350 м в восточном направлении и заняли четыре здания. В районе Садков отряд колумбийских наемников по ошибке вступил в бой с группой военнослужащих 80-й одшбр ВСУ, чья задача была оборудовать позиции в лесном массиве. Есть потери со стороны украинцев. На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений. Российские беспилотники атаковали выявленные цели в районе Волфино и Нескучного Сумской области», — передает «Северный ветер».

Condottiero также подтвердил, что колумбийские наемники случайно вступили в бой с ВСУ.

«На северном охвате города Сумы, в районе Писаревки, вся наша разведка наблюдала двое суток эпическую драму. ВСУ в составе 81-й аэромобильной бригады рубились с ротой колумбийских наемников. По колумбийцам работала вся арта и fpv. Когда разобрались, что наехали на союзников, с обеих сторон ВСУ уже были значительные потери», — добавил автор канала.



Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Фронтовая птичка» отметила, что на Сумском направлении в районе Юнаковки российские спецназовцы и разведчики активно бьют ВСУ, организуя плацдарм для дальнейшего активного наступления.

«Между тем восточнее от Юнаковки боевики пытались зайти в Курскую область, используя несколько единиц бронетехники и до одного взвода личного состава. Попытка прорыва была успешно отражена ВС РФ. Вот что сообщили наши разведчики с места: „Мы с расчетом миномета 82-го калибра вышли им навстречу, чтобы не допустить их продвижения к нашей границе. Мы установили миномет, сделали три пристрелочных выстрела, после чего наша группа БПЛА нас скорректировала, и мы два раза нанесли огневое поражение“. Чем была вызвана столь опрометчивая попытка зайти на нашу территорию, не ясно. Возможно, хотели успеть на концерт Шуфутинского. Противник понес потери и отступил», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение.

«Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино, Могрица, Пролетарское и Юнаковка Сумской области», — добавили в МО РФ.

