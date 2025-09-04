Наступление ВС РФ на Харьков 4 сентября: сводка, битва в центре Купянска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 4 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в четверг, 4 сентября: обстановка на фронте

«На Харьковском направлении в Волчанске продолжаются ожесточенные бои. „Северяне“ продвигаются на левом берегу реки Волчьей и на востоке города. В лесу возле Синельниково также есть продвижения. ВСУ активных действий не предпринимали, укрепляют оборонительные позиции. На востоке Волчанска в районе Тихого „Бесстрашные“ продвинулись на 200 метров в лесном массиве и заняли одну позицию врага. На левом берегу реки Волчьей продвижение составило до 100 метров. В лесу западнее Синельниково штурмовые группы „северян“ заняли две огневые точки ВСУ. Общее продвижение составило до 300 метров», — пишет «Северный ветер».

По словам авторов канала, в 57-й бригаде ВСУ резко возросло количество санитарных потерь из-за отсутствия необходимых препаратов в медицинском пункте бригады.

«Согласно сообщениям в соцсетях от украинских медиков, оборудование и препараты сгорели на одном из складов в результате российского авиаудара. На участке фронта Меловое — Хатнее без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал. На Липцевском участке фронта расчеты FPV группировки „Север“ выявляли и наносили поражение огневым точкам противника в Липцах и прилегающих лесных массивах. Уничтожена САУ 2С1 „Гвоздика“», — добавил «Северный ветер».

Военкор Андрей Руденко отметил, что в Купянске вся логистика ВСУ взята под огневой контроль.

«По сути, враг и выйти из города беспрепятственно не может. Только ночью и малыми группами. Сейчас руководство ВСУ должно принять решение: отправить на помощь своим подразделениям подмогу или оставить их умирать. Если решение будет о помощи, то, скорее всего, силы будут перекинуты с одного из донбасских направлений, что может привести к потере оборонительных способностей. У ВСУ, по сути, вилка: и так и так плохо», — добавил он.

Win/Win передает, что ВС РФ на данный момент полностью контролируют 20% территории Купянска.

«Серые участки расширяются небыстро, но верно. Серая зона — еще плюс 10%», — добавил источник.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военкор Юрий Котенок также прокомментировал текущую ситуацию в Купянске.

«На самом деле, здесь все довольно просто. Полностью согласен с мнением коллег — город пока под контролем противника. И с этой точки зрения совсем не важно, сколько заняли на данный момент наши — полгорода, пару улиц или только вошли в пригороды. Также не важно, кто и как прошел с флагом России по населенному пункту, который еще не взят, запечатлев это на видео. Купянск будет возвращен. А вот бежать впереди паровоза не стоит», — добавил он.

Военный блогер Олег Царев пишет, что на Купянском направлении ВС РФ ведут бои по периметру Купянска, в частности в районе Соболевки и Радьковки, а также в городской черте.

«МО РФ показало кадры присутствия российских войск в Купянске, в частности в районе стадиона „Спартак“ и городской администрации. На Харьковском фронте ВС РФ продвигаются по лесу севернее Синельниково и постепенно охватывают южную часть Волчанска с запада. Ожесточенные бои продолжаются восточнее в районе Волчанских Хуторов», — добавил он.

«Военная хроника» объяснила, что означают кадры Минобороны РФ, на которых российские солдаты передвигаются в центре Купянска.

«Эти кадры фактически подтверждают ранее циркулировавшие сведения о том, что российские подразделения продвинулись глубоко в городскую застройку города. Судя по геолокации, речь идет о нормальном закреплении сразу на нескольких участках и стабильном контроле над ними. Таким образом, операция по освобождению Купянска фактически вступает в заключительную фазу. Для ВСУ это означает потерю одного из ключевых узлов обороны на Харьковском направлении. Для России же закрепление в центре города открывает путь к дальнейшему продвижению на запад и создание условий для охвата подразделений ВСУ, удерживающих позиции южнее. Если все пойдет по плану, то РФ удастся скатать в рулон большой кусок фронта по реке Оскол от Купянска до Загрызово протяженностью 25–40 км», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ вчера заявило, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Уды Харьковской области.

«Противник потерял до 135 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств. Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Глинское, Купянск Харьковской области», — добавили в МО РФ.

