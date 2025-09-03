«Папины дочки», романы, свадьба с Миногаровой: как живет Александр Горчилин

Актер Александр Горчилин прославился благодаря съемкам в сериале «Папины дочки». Что известно о его свадьбе с моделью Марией Миногаровой, где он сейчас снимается?

Чем известен Горчилин

Александр Горчилин родился 3 марта 1992 года в Москве. Он прославился в подростковом возрасте после съемок в рекламе конфет и сериале «Папины дочки» и «Атлантида», где сыграл роль Жени Захарова — друга героини Дарьи Мельниковой.

В 2012 году Горчилин окончил Школу-студию МХАТ, до 2022 года был актером «Гоголь-центра». Свою первую главную роль в кино артист сыграл в драме режиссера Валерии Гай Германики «Да и да». Также он снимался в лентах «Атлантида», «Блокбастер», «Псих», «Последний министр — 2», «Клипмейкеры», «Блеск» и других.

На настоящий момент в его фильмографии более 30 работ.

Актер Александр Горчилин и режиссер Валерия Гай Германика Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что известно о личной жизни Горчилина

Александр Горчилин состоял в отношениях с актрисой и финалисткой «Голоса» Ян Гэ. По ее словам, после расставания им не удалось сохранить хорошие отношения.

«Это насколько любовь была несчастной, что мы пять лет после расставания не общаемся! Мы играем в одном спектакле, в котором он стоит на коленях и просит, чтобы я стала его женой, а при этом мы не здороваемся. Он был большой любовью в моей жизни», — делилась она.

В 2018 году стало известно о романе Горчилина с художником по костюмам и реквизитором Никой Сергеевой. Пара не делилась подробностями отношений.

Долгое время о личной жизни актера ничего не было известно, пока 15 марта текущего года он не сделал предложение руки и сердца модели и телеведущей Марии Миногаровой.

«Есть некоторые слова в песне „Я люблю тебя до слез“. Как выяснилось, в этой жизни можно любить до слез. Это правда. Маша, чтобы ни произошло, я ни в чем не могу быть уверенным, кроме того, что я ощущаю внутри себя, но я тебя люблю. И мой подарок на день рождения — это я. И я хочу сделать тебе предложение быть со мной», — сказал тогда артист.

Чем сейчас занимается Горчилин

Александр Горчилин в 33 года продолжает творческую деятельность. После закрытия «Гоголь-центра» он ставит спектакли и играет в независимых театральных проектах. Актер редко снимается в кино — последний раз он появился на экране в 2023 году в ленте «Блеск».

Александр Горчилин Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Сегодня, 3 сентября, Горчилин и Миногарова сыграли свадьбу. Они зарегистрировали брак в Краснодаре — родном городе возлюбленной актера. Для торжества невеста выбрала два платья, одно из них было пышным с длинной фатой.

Читайте также:

Вышли все серии второго сезона «Уэнсдей»: чем кончился, роль Леди Гаги

Уехала из России и мечтает сыграть Пугачеву: как живет Варвара Шмыкова

Ливни, град и холод до +3? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать