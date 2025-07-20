Миногарова поделилась радостными кадрами у входа в ЗАГС Модель Мария Миногарова и актер Александр Горчилин подали заявление в ЗАГС

Модель Мария Миногарова поделилась в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадрами, на которых она запечатлена с актером Александром Горчилиным у входа в ЗАГС. Пара решила официально подтвердить свои планы о браке.

Горчилин сделал предложение Миногаровой на ее 36-летии. Артист встал на одно колено и преподнес возлюбленной кольцо, заявив, что его подарок — это он сам и желание быть рядом с ней. Миногарова ответила согласием.

Актер известен по ролям в «Ералаше», сериалах «Папины дочки» и «Атлантида», а также как режиссер фильма «Кислота» (2018). О его отношениях с Миногаровой ходили слухи, а в День святого Валентина пара официально подтвердила свой роман.

Ранее певец Алексей Воробьев порадовал своих подписчиков снимком со свадьбы. Артист женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. На фотографии видна женская рука, которая лежит на мужской. На безымянных пальцах надеты обручальные кольца. Также в кадр попал свадебный букет.

До этого фигурист и хореограф Илья Авербух признался, что познакомился со своей будущей женой, актрисой Лизой Арзамасовой, когда ей было 15 лет. Звезда сериала «Папины дочки» пришла на ледовое шоу фигуриста «Лед и пламень» в 2010 году.