Алексей Воробьев поделился снимком со своей свадьбы

Певец Алексей Воробьев порадовал своих подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимком со свадьбы. На днях артист женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной.

На фотографии видна женская рука, которая лежит на мужской. На безымянных пальцах надеты обручальные кольца. Также в кадр попал свадебный букет.

Счастье — это мечтать увидеть во сне женщину, с которой засыпаешь, — говорится в тексте к публикации.

Ранее Воробьев появился на публике с Гарифуллиной. Пару заметили в кинотеатре «Октябрь» на премьере фильма «Больше чем футбол», в котором актер сыграл главную роль. Однако на красную дорожку возлюбленные вместе не вышли.

Аида ранее не была замужем и не афишировала свою личную жизнь. Несколько лет назад общественность обсуждала ее отношения с теннисистом Маратом Сафиным. Гарифуллина родила дочь Оливию в 2016 году, но имя отца оперная дива не раскрывает.

До этого стало известно, что певица Виктория Дайнеко в эфире программы «Ты не поверишь» отреагировала на новости о женитьбе Воробьева, который в свое время был ее молодым человеком, отметив, что рада, когда «у людей все хорошо». Знаменитость пожелала ему счастья.