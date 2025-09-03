Уехала из России и мечтает сыграть Пугачеву: как живет Варвара Шмыкова

Актриса Варвара Шмыкова, прославившаяся после выхода сериала «Чики», после начала спецоперации уехала из России. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизни?

Чем известна Шмыкова

Варвара Шмыкова родилась 24 февраля 1992 года в Москве. После окончания школы поступила на эстрадно-режиссерский факультет ГИТИСа, но спустя год обучения забрала документы из-за желания поменять направление. Затем с четвертой попытки ей удалось поступить на актерский факультет Школы-студии МХАТ.

В кино артистка дебютировала в 2010 году в сериале «Дело Крапивиных». Наибольшую известно ей принесла лента «Чики» о девушках легкого поведения, решивших изменить жизнь, где она сыграла одну из главных героинь.

В фильмографии Шмыковой более 20 работ, включая картины «Варя», «Петровы в гриппе», «Карамора», «Микулай», «Мир! Дружба! Жвачка!» и другие.

Что известно о личной жизни Шмыковой

Первый раз Варвара Шмыкова вышла замуж за оператора Евгения Козлова. В 2017 году у пары родился сын Корней. Он — гражданин США, актриса рожала в Лос-Анджелесе. Спустя некоторое время пара развелась.

В 2021 году Шмыкова узаконила отношения с диджеем Даниилом Радловым. В 2023 году в Аргентине у них родился сын Лука.

Почему Шмыкова уехала из России

Варвара Шмыкова вместе с супругом и ребенком от первого брака уехала из России в Германию спустя год после начала спецоперации.

«Я понимала, что уезжаю надолго, потому что была беременна, а в России рожать не хотела. То есть примерно я себе представляла, что два года минимум в Россию не вернусь. День отъезда был знаменательный, особенный — я вместе с мамой, братьями и сестрами ходила провожать отчима добровольцем на СВО», — рассказывала она.

Варвара Шмыкова и Даниил Радлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам артистки, она не поддерживала решение отчима. Актриса отмечала, что никто из близких не разделяет ее позицию по спецоперации.

«С мамой отношения всегда были напряженные, но в какой-то момент мы сблизились, мне это очень нравилось. Когда началась спецоперация, мы стали меньше общаться, а потом стало все совсем плохо. Мама назвала меня предательницей», — сказала Шмыкова.

Чем сейчас занимается Шмыкова

Варвара Шмыкова остается в Германии с супругом и детьми. Актриса призналась, что ей пришлось привыкать к жизни в Берлине, потому что там «надо успевать все до 16 часов». Также она столкнулась с трудностями во время поиска работы из-за незнания немецкого языка.

«Помогает, что сын уже знает немецкий, ходит на кастинги. В отличие от меня, мне пока найти работу сложнее», — отметила Шмыкова.

Одной из ее мечт на протяжении нескольких последних лет остается сыграть в кино народную артистку СССР Аллу Пугачеву.

«Ребята, я мечтаю сыграть эту великую женщину. Уже лет пять точно. Очень надеюсь, что однажды это случится», — заявила актриса.

