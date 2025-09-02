Тайный брак, отсутствие ролей, лишний вес: куда пропал актер Петр Красилов

Заслуженный артист России Петр Красилов более пяти лет не снимается в кино. Чем он сейчас занимается, что известно о его тайном браке?

Чем известен Красилов

Петр Красилов родился 3 июня 1977 года в Москве, окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. Дебют артиста в кино состоялся в 2003 году в сериале «Бедная Настя», где он сыграл главную роль — князя Михаила Репнина.

Актер также снимался в лентах «Не родись красивой», «Второе дыхание», «Дорога домой», «Откуда берутся дети», «Сильная слабая женщина», «Удиви меня» и других.

На настоящий момент в его фильмографии около 30 работ.

Что известно о личной жизни Красилова

Во время учебы в Щепкинском училище у Петра Красилова был роман с актрисой Екатериной Климовой. Позднее он состоял в отношениях с коллегой Натальей Селивановой. В 2002 году у них родился сын Иван, но артисты расстались через два года отношений. Наследник актера в 2022 году принял участие в программе «Звезды сошлись» и сообщил, что практически не общается с отцом.

В 2005 году Красилов женился на актрисе Ирине Шебеко. Спустя год у пары родилась дочь Александра. В 2017 году супруга артиста с наследницей уехала в США, в 2021 году стало известно о разводе Красилова и Шебеко.

«Ира улетела учиться на фотографа в Лос-Анджелес. Доченьку забрала с собой. Они живут в двушке, которую мы купили», — делился он.

Накануне, 1 сентября, Красилов сообщил, что женился вновь. Его избранницей стала 41-летняя Анастасия, которая была его поклонницей. Свадьбу они сыграли год назад. По профессии женщина педагог, у нее есть маленький сын. Сейчас супруги живут на два города: Красилов работает в Москве, а его возлюбленная находится в Санкт-Петербурге.

Петр Красилов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Что известно о проблемах со здоровьем у Красилова

Петр Красилов в 2021 году переболел коронавирусом, после чего у него появились проблемы со здоровьем. В частности, он поправился на 30 килограммов.

«Последствия были очень серьезными. Я набрал 30 лишних килограммов. Мой организм к этому сложно отнесся. Чтобы привести себя в ту форму, в которой я был четыре года назад, надо оторвать свой зад от дивана, извините за выражение», — рассказал он в передаче «Ты не поверишь».

Актер стал следить за своим питанием и вести активный образ жизни, благодаря чему смог похудеть на 20 килограммов.

Что Красилов говорил об Украине

Петр Красилов в 2017 году был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» после посещения Крыма. По словам актера, он гордится тем, что вошел в соответствующий список.

«Я знаю многих артистов, режиссеров, которые в эти списки попали и которых я очень люблю, уважаю и у некоторых учусь. Если я в этом списке, я могу сказать, что горжусь этим. Значит, я что-то хорошее умудрился в своей профессии сделать», — заявил он.

Красилов уточнил, что до внесения в черный список неоднократно бывал на Украине и всегда считал русских и украинцев братьями.

«Когда я еще не был внесен в эти списки, я приезжал в Киев и не видел там ни одного человека, который смотрел бы на меня с ненавистью. Я ходил по улицам, разговаривал на русском языке, никто мне в лицо не плевал за это», — поделился актер.

Чем сейчас занимается Красилов

Петр Красилов в 48 лет продолжает творческую деятельность — он задействован в театральных постановках. В кино артист не снимается более пяти лет.

Последний раз он появился на экране в 2019 году в фильме «100Янов». Красилов считает, что режиссеры не зовут его на съемки из-за перемен во внешности.

«Помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это как для актера интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах „Бедная Настя“ или „Не родись красивой“», — сказал он в программе «Мой герой».

Читайте также:

Операции, смерть отца на Украине, скандалы сына: как живет Елена Яковлева

Бабье лето и жара до +25? Погода в Москве в конце сентября: чего ждать

Что известно о личной жизни Ким Чен Ына: жена, тайные любовницы, дети