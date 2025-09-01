День знаний — 2025
Актер Красилов шокировал поклонников новостью о третьей тайной жене

Актер Красилов признался, что тайно женился в третий раз

Петр Красилов Петр Красилов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Актер Петр Красилов женился в третий раз, об этом он рассказал в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Свадьба состоялась год назад, однако только сейчас артист решился приоткрыть завесу тайны и шокировать поклонников.

По словам Красилова, 41-летняя избранница артиста была его фанаткой. Она не имеет никакого отношения к артистической среде и работает учителем. У возлюбленной актера также есть маленький сын.

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что после вступления в брак с телеведущей Ольгой Вашуриной считает себя счастливым человеком. Он подчеркнул, что, несмотря на завистников, им вдвоем хорошо.

Также тайную свадьбу в Крыму сыграла блогер Анастасия Ивлеева. Ее избранником стал телеведущий канала «Культура» Филипп Бегак. Мама жениха Дарья Семенова признавалась, что не знакома с новой невесткой и приглашения на торжество не получала.

Кроме того, артист Алексей Воробьев заявил, что женился на оперной исполнительнице Аиде Гарифуллиной. Он скрывал свадьбу, потому что не хотел пускать в семейное счастье посторонних.

