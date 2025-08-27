Шаляпин рассказал о своем самочувствии после свадьбы Шаляпин признался, что после свадьбы он самый счастливый человек

Певец Прохор Шаляпин заявил, что после вступления в брак с телеведущей Ольгой Вашуриной считает себя счастливым человеком. В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что, несмотря на завистников, им вдвоем хорошо.

Я себя считаю счастливым человеком. <…> Конечно, кто-то считает, что наши отношения и брак — это фикция, но это их право так думать. Самое главное, что нам вдвоем хорошо, — сказал он.

Ранее в эфире шоу «Перепой звезду!» на Первом канале разгорелся конфликт между Шаляпиным и актрисой Ларисой Гузеевой. Артист выступил вместе с 24-летним участником шоу Евгением Гапоновым, исполнив песню «Единственная моя», но жюри раскритиковало номер, что привело к жаркой перепалке.

Кроме того, Шаляпин рассказал, что купил вторую квартиру в Москве на том же этаже, что и первая. Он мог бы продать старое жилье и взять одно большое, но решил остаться на прежнем месте. Теперь артист живет в двух квартирах.