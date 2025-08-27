День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 17:50

Шаляпин рассказал о своем самочувствии после свадьбы

Шаляпин признался, что после свадьбы он самый счастливый человек

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Прохор Шаляпин заявил, что после вступления в брак с телеведущей Ольгой Вашуриной считает себя счастливым человеком. В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что, несмотря на завистников, им вдвоем хорошо.

Я себя считаю счастливым человеком. <…> Конечно, кто-то считает, что наши отношения и брак — это фикция, но это их право так думать. Самое главное, что нам вдвоем хорошо, — сказал он.

Ранее в эфире шоу «Перепой звезду!» на Первом канале разгорелся конфликт между Шаляпиным и актрисой Ларисой Гузеевой. Артист выступил вместе с 24-летним участником шоу Евгением Гапоновым, исполнив песню «Единственная моя», но жюри раскритиковало номер, что привело к жаркой перепалке.

Кроме того, Шаляпин рассказал, что купил вторую квартиру в Москве на том же этаже, что и первая. Он мог бы продать старое жилье и взять одно большое, но решил остаться на прежнем месте. Теперь артист живет в двух квартирах.

Прохор Шаляпин
свадьбы
телеведущие
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта судьба упавшей в горную реку девушки
Секрет украли у индусов: грушевый чатни с вялеными томатами и тимьяном
Напавший на полицейских мужчина был судим за преступления против власти
Кремлев выразил надежду, что трилогия Бивола и Бетербиева состоится
«Не детский сад»: Киркорову угрожают петицией после неудачного ремонта
ВСУ усилили Покровское колумбийскими наемниками
Вернулся за здоровым: мать спасла сына от рака, а отец выкрал его
YouTube-канал российского мультфильма стал самым популярным на Украине
Захарова сделала неприятное для Лондона заявление по Украине
В Венгрии раскрыли подробности судебного иска Будапешта против ЕС из-за РФ
Россиян предупредили об опасности употребления острой азиатской лапши
В РФ призвали присвоить Пугачевой статус иноагента после ее слов Вакарчуку
Россиянке грозит до 20 лет за секс с маленьким братом
«Ведьма поздравляет черта»: в ГД высказались о словах Пугачевой Вакарчуку
В Посольстве РФ рассказали о презумпции виновности для россиян во Франции
Россиянам пообещали теплое начало сентября
Эксперт заявил, что Индия «показывает зубы» в ответ на действия Трампа
Слава честно рассказала о подлом предательстве со стороны возлюбленного
«Заслужила статус иноагента». В РФ разнесли Пугачеву за слова Вакарчуку
Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 2025 года, законы, что подорожает
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.