02 сентября 2025 в 17:35

Бабье лето и жара до +25? Погода в Москве в конце сентября: чего ждать

Метеорологическое лето задержится в Москве еще на несколько недель, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на конец первого осеннего месяца, ждать ли бабьего лета и жары до +25 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце сентября

По словам Евгения Тишковца, среднемесячная температура воздуха наступившего сентября на 1–2 градуса превысит климатическую норму, а также старт осени будет относительно засушливым.

«Третья и четвертая неделя сентября станут похожими на осень: зачастят дожди, а температурный фон понизится и приблизится к норме, которая в Москве для сентября составляет по температуре воздуха +7,1 градуса ночью и +15,4 градуса днем, а по количеству осадков — 66 мм. Таким образом, метеорологическая осень (среднесуточная температура воздуха устойчиво становится ниже +15 градусов), которая по многолетним наблюдениям, как правило, должна наступать в столице 2 сентября, придет только во второй половине текущего месяца, а значит, метеорологическое лето как минимум окажется длиннее календарного на две недели!» — пояснил метеоролог.

По предварительным данным метеосервисов, период с 20 по 30 сентября будет прохладнее первой половины месяца, но температура останется в пределах климатической нормы с незначительными положительными аномалиями.

С 20 по 25 сентября дневные температуры составят от +14 до +16 градусов, ночные — от +6 до +8 градусов. С 26 по 30 сентября ожидается дальнейшее похолодание. Днем — от +12 до +14 градусов, ночью — от +5 до +7 градусов. Минимальные значения температуры воздуха могут достигать +3 градусов в предрассветные часы в конце месяца.

Последние дни сентября также будут характеризоваться в Москве переменной облачностью с преобладанием пасмурных дней. Вероятность осадков возрастет с 40% в начале декады до 70% к концу месяца. Ожидаются кратковременные дожди общей суммой до 35–40 мм за период. Влажность воздуха повысится до 80–85%. Ветер будет умеренным, 3–5 м/с, с преобладанием западного и северо-западного направлений. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 744–747 мм ртутного столба, что ниже нормы для этого времени года.

Таким образом, в российской столице в конце сентября бабьего лета и жары до +25 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце сентября

В Санкт-Петербурге последняя декада сентября ожидается типичной для климата региона, с постепенным снижением температур и увеличением облачности. Период с 20 по 30 сентября будет характеризоваться переходом от умеренно теплой погоды к осенней прохладе.

С 20 по 25 сентября дневные температуры в Северной столице составят от +14 до +16 градусов, ночные — от +8 до +10 градусов. С 26 по 30 сентября ожидается похолодание. Днем — от +12 до +14 градусов, ночью — от +6 до +8 градусов. Минимальные значения температуры воздуха могут достигать +5 градусов в предрассветные часы в конце месяца.

В конце первого осеннего месяца погода в регионе будет преимущественно облачной с периодами пасмурной погоды. Вероятность осадков возрастет с 30% в начале декады до 60% к концу месяца. Ожидаются кратковременные дожди общей суммой до 35–40 мм за период. Влажность воздуха повысится до 80–85%.

