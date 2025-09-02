Что известно о личной жизни Ким Чен Ына: жена, тайные любовницы, дети

Личная жизнь лидера КНДР Ким Чен Ына не предается огласке. Что известно о его супруге, сколько у него детей, были ли тайные любовницы?

Что известно о жене и детях Ким Чен Ына

Ким Чен Ын состоит в браке с Ли Соль Чжу, которая на пять лет младше его. Впервые официально о жене северокорейского лидера стало известно в июле 2012 года, когда он появился с ней на церемонии открытия народного парка развлечений «Рунгна».

Ли Соль Чжу, согласно данным из открытых источников, родилась в семье военного и длительное время занималась музыкой. В 2005 году она приезжала на Азиатские игры в Южную Корею в составе группы болельщиц, которые поддерживали атлетов КНДР. Также она была певицей в государственном оркестре «Ынхасу», Ким Чен Ын впервые увидел ее во время телетрансляции новогоднего концерта, сообщает южнокорейская газета «Чосон ильбо».

По данным разведки Южной Кореи, у лидера Северной Кореи трое детей — сын и две дочери, которые родились в 2010, 2013 и 2017 годах. Ким Чен Ын выводил в свет только одну наследницу — осенью 2022 года он появился на церемонии по случаю пуска межконтинентальной ракеты «Хвасон-17» вместе с дочерью. По данным СМИ, ее зовут Ким Чжу Э.

Официальная информация о детях Ким Чен Ына отсутствует, как и фотографии еще одной его дочери и сына.

Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э Фото: EPA/ТАСС

Что известно о любовницах и внебрачных детях Ким Чен Ына

Ким Чен Ын в начале нулевых состоял в отношениях с певицей Хен Сон Воль, но был вынужден прекратить их по настоянию отца — Ким Чен Ира, однако пять лет назад лидер КНДР вновь был замечен в компании бывшей возлюбленной, сообщает The Times. Она сопровождала северокорейского лидера в официальных поездках и присутствовала на военном параде, который прошел 10 октября 2020 года.

Как отметили журналисты, бывшая девушка Ким Чен Ына стала сопровождать его на официальных мероприятиях в тот момент, когда Ли Соль Чжу перестала появляться на публике. Тогда издание Daily NK предположило, что первая леди КНДР может быть серьезно больна или казнена.

По данным западным СМИ, за некоторое время до того, как Ким Чен Ын женился на Ли Соль Чжу, у него родилась первая дочь якобы от неизвестной женщины. Как пишет The Telegraph, девочка появилась на свет за два года до того, как стало известно, что супруга лидера КНДР родила ему ребенка.

Читайте также:

Китай ввел безвиз для россиян: что известно, какой срок, список документов

Погода в Москве в среду, 3 сентября: ждать ли сильное потепление и ливни

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 сентября: где сбои в РФ