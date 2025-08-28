День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 07:29

Ким Чен Ын посетит Китай ради участия в военном параде

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын «в ближайшее время» посетит КНР, пишет South China Morning Post (SCMP). В материале указано, что политик примет участие в сентябрьских мероприятиях по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны.

26 глав иностранных государств и правительств примут участие в праздновании 80-й годовщины победы в антияпонской войне», включая генерального секретаря Кима, — отметил заместитель министра иностранных дел Китая Хун Лэй.

Ранее Ким Чен Ын провел прием командиров подразделений Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях на территории Курской области. Офицеры прибыли в Пхеньян для участия в первой церемонии вручения наград участникам зарубежных операций. Ким Чен Ын высоко оценил действия военнослужащих, приведшие к успешному выполнению поставленных задач.

До этого президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.

Тем временем заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон заявила, что отношения между КНДР и Южной Кореей прошли точку невозврата, страна больше не рассматриваются Пхеньяном в рамках концепции «одного народа». Действия южнокорейских властей — лишь попытка исправить собственные ошибки, уверена она.

КНР
КНДР
Ким Чен Ын
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине после взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура
Главного тренера «Сочи» увезли в больницу прямо во время матча
Ким Чен Ын посетит Китай ради участия в военном параде
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 августа: инфографика
Свыше 100 беспилотников атаковали регионы России посреди ночи
Санду пообещала отправить сотни наемников на Украину с одним условием
Крупный бизнес в России захотел компенсаций за атаки украинских БПЛА
Вкусовые сосочки ликуют: грушевый конфитюр с розой и кардамоном
Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу в Одессе и попал на видео
Жители Самары услышали серию мощных взрывов
Названа отрасль, пережившая в России гендерную революцию
Атака ВСУ привела к эвакуации почти 100 жителей Ростовской области
«Вернуться в игру»: заочно приговоренный в РФ наемник вновь вступил в ВСУ
«Питаюсь бульончиком»: какая пенсия у Муромова, Поргиной, Алибасова
Тренер Плющев раскрыл, когда Овечкина введут в Зал хоккейной славы
Мошенники научились обманывать россиян при помощи кода от домофона
Вэнс рассказал, как Зеленский получал от США деньги при Байдене
Рулетики из кабачков — легкая закуска, которая исчезает со стола мгновенно!
Назван минимум обследований у стоматолога, которые нужны каждому человеку
В российском регионе прекратили движение поездов после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Регионы

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.