Ким Чен Ын посетит Китай ради участия в военном параде

Лидер КНДР Ким Чен Ын «в ближайшее время» посетит КНР, пишет South China Morning Post (SCMP). В материале указано, что политик примет участие в сентябрьских мероприятиях по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны.

26 глав иностранных государств и правительств примут участие в праздновании 80-й годовщины победы в антияпонской войне», включая генерального секретаря Кима, — отметил заместитель министра иностранных дел Китая Хун Лэй.

Ранее Ким Чен Ын провел прием командиров подразделений Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях на территории Курской области. Офицеры прибыли в Пхеньян для участия в первой церемонии вручения наград участникам зарубежных операций. Ким Чен Ын высоко оценил действия военнослужащих, приведшие к успешному выполнению поставленных задач.

До этого президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.

Тем временем заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон заявила, что отношения между КНДР и Южной Кореей прошли точку невозврата, страна больше не рассматриваются Пхеньяном в рамках концепции «одного народа». Действия южнокорейских властей — лишь попытка исправить собственные ошибки, уверена она.