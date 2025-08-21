Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 05:55

Ким Чен Ын принял участвовавших в освобождении Курской области офицеров

Ким Чен Ын принял рапорт от участвовавших в боях под Курском командиров

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел прием командиров подразделений Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях на территории Курской области. Офицеры прибыли в Пхеньян для участия в первой церемонии вручения наград участникам зарубежных операций, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

В ходе встречи корейский лидер заслушал подробный рапорт о ходе военной деятельности подразделений в оперативной зоне за рубежом. Ким Чен Ын высоко оценил действия военнослужащих, приведшие к успешному выполнению поставленных задач.

Товарищ Ким Чен Ын высоко оценил их старания, которые привели к победе наши подразделения, участвовавшие в операции по освобождению Курской области Российской Федерации, — указано в сообщении.

Северокорейский лидер подтвердил дальнейшее намерение продолжать активное военное сотрудничество с Российской Федерацией. Взаимодействие будет продолжено и в других сферах.

До этого президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.

