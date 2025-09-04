На юге Украины раздались несколько взрывов В Одессе раздалось несколько взрывов

Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале. Подробности он не уточнил.

При этом местные СМИ писали, что хлопков было несколько, они шли серией. Судя по онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Харьковской и некоторых районах Полтавской и Днепропетровской областей объявлена воздушная тревога.

Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил о продолжении точечных ударов по украинской военной инфраструктуре. По его словам, Вооруженные силы РФ строго следуют плану, атакуя лишь объекты ВПК и военного назначения.

Тем временем MK.RU писал, что российские вооруженные силы нанесли масштабный высокоточный удар по стратегическим объектам в глубоком тылу Украины. Атака была проведена в ночь с 2 на 3 сентября с применением разнообразных видов крылатых ракет и беспилотников. Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.

Также в городе Сумы на северо-востоке Украины до этого произошла серия взрывов. Одновременно в Сумской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. Местных жителей предупредили о возможной угрозе.