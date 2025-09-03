Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 11:29

Названы последствия масштабного ночного удара ВС России по Украине

ВС России нанесли массированный удар по объектам в глубоком тылу Украины

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российские вооруженные силы нанесли масштабный высокоточный удар по стратегическим объектам в глубоком тылу Украины, передает MK.RU. Атака была проведена в ночь с 2 на 3 сентября с применением разнообразных видов крылатых ракет и беспилотников. Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.

Основными целями операции стали промышленные предприятия, энергетические узлы и железнодорожная инфраструктура, критически важная для военных перевозок. Для удара было задействовано свыше 500 ударных БПЛА «Герань-2», 16 ракет «Калибр» и восемь авиационных ракет Х-101.

В Кировоградской области мощному воздействию подвергся крупный железнодорожный узел Знаменской дирекции. В результате попаданий 16 БПЛА «Герань-2» и последовавших пожаров были полностью разрушены два производственных корпуса локомотивного депо, где находились узлы оперативного ремонта тепловозов серий 2ТЭ116, ЧМЭ3 и электротяги ВЛ80К и ВЛ11М, используемые для военных составов. Движение грузовых и воинских эшелонов в регионе было парализовано более чем на 10 часов.

Точечные удары были нанесены по оборонным заводам. В Хмельницком целью стало предприятие ООО «Новатор», производившее электронные компоненты для беспилотников и артиллерийских систем. В результате атаки было повреждено конструкторское бюро и уничтожен силовой трансформатор, что полностью остановило работу цехов.

В Житомирской области повторной атаке подверглось предприятие «Спецоборонмаш» в Малине. Применение трех ракет «Калибр» и 27 дронов-камикадзе привело к уничтожению автопарка, повреждению инструментального цеха и возникновению масштабного пожара в основном производственном корпусе.

Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил о продолжении точечных ударов по украинской военной инфраструктуре. По его словам, Вооруженные силы РФ строго следуют плану, атакуя лишь объекты ВПК и военного назначения.

Украина
ВС РФ
спецоперация
удары
