Харьковчанин с раскладной дубинкой защитил земляка от ТЦК В Харькове мужчина с дубинкой избил сотрудника ТЦК для защиты горожанина

В Харькове мужчина с раскладной дубинкой и газовым баллончиком избил сотрудника ТЦК, защищая другого горожанина, сообщает областная полиция в Telegram-канале. По ее данным, военкомы в это время якобы проводили оповещение местного населения.

Во время проверки военно-учетных документов один из граждан начал убегать. В этот момент навстречу военным выбежал другой мужчина, который распылил газовый баллончик, после чего, употребляя нецензурную лексику, достал раскладную палку и ударил военнослужащего по голове, — говорится в сообщении.

В итоге харьковчанина задержали. Его обвинили в нападении на представителя власти. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — пять лет колонии.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК в Одессе не разобрались с дверью и упустили уклониста. Местные военкомы хотели поймать парня и посадить его в автомобиль, чтобы мобилизовать. Однако встретились с препятствием в виде ворот, которые не смогли открыть в нужную сторону. Инцидент попал на видео, которое зафиксировали камеры наблюдения.