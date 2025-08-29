День знаний — 2025
29 августа 2025 в 14:52

Украинские военкомы запутались в воротах и не поймали уклониста

В Одессе сотрудники ТЦК не разобрались с дверью и упустили уклониста

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) в Одессе не разобрались с дверью и упустили уклониста, информирует «Страна.ua». По данным источника, местные военкомы хотели поймать парня и посадить его в автомобиль, чтобы мобилизовать. Однако встретились с препятствием в виде ворот.

Сотрудники ТЦК не смогли пройти через препятствие, поскольку не поняли, в какую сторону они открываются. Инцидент попал на видео, которое зафиксировали камеры наблюдения. Закадровый голос, комментируя происходящее, высмеял неспособность военкомов разобраться с дверью.

Другой очевидец в шутку начал обратный отсчет, чтобы дать участникам видео возможность поймать парня. Также наблюдатели возмутились тем, что сотрудники ТЦК начали ломать ворота, а не разбираться с конструкцией и открыть ее.

Ранее украинские военкомы мобилизовали отца-одиночку на блокпосту в подконтрольном Киеву Запорожье. По данным местных журналистов, сотрудники ТЦК оставили двоих семилетних детей 28-летнего мужчины на обочине трассы, высадив их из машины.

