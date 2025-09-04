Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 сентября

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 4 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска?

Бои и события у Покровска, Славянска, Краматорска и Днепра в четверг, 4 сентября: обстановка на фронте

«По мере продвижения российской армии к Славянску фиксируется все больше признаков подготовки города к эвакуации. Один из наиболее показательных сигналов — постепенная подготовка к вывозу Славянской железной дороги вместе с оставшимися локомотивами и персоналом в Кировоградскую область, в район Знаменки. Под эвакуацию подпадают все основные службы — тяговые, путевые, энергетики и ответственные за безопасность движения. Фактически вся железнодорожная инфраструктура», — пишет «Военная хроника».

По словам авторов канала, перенос такого масштаба говорит о том, что оборона Славянска рассматривается как временная мера, а о длительном сопротивлении речь, видимо, не идет, поэтому Киев готовится к потере города.

«Характерно, что и новый пункт назначения в Кировоградской области остается уязвимым. Знаменка — крупный железнодорожный узел, используемый в переброске вооружений и грузов с Западной Украины. По станции Знаменка-Сортировочная периодически прилетает с начала СВО, так что выбор этого места как резервной точки для Славянской железной дороги выглядит сомнительным», — добавила «Военная хроника».

Военный эксперт Борис Рожин отметил, что штурмовые группы ВС РФ приступили к штурму Новоселовки в Днепропетровской области.

«Несмотря на постоянные контратаки противника, бойцам удалось закрепиться в восточной части поселка. Также под контроль российской армии полностью перешло Январское», — добавил он.

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на Покровском направлении ВСУ контратакуют в районе Удачного, ситуация остается весьма напряженной.

«В юго-западной части Покровска интенсивные бои. В Троянде ВСУ пока удерживают оставшиеся позиции. В районе Чунишино позиционные бои. На восточном фланге продолжается сражение за южную часть Новоэкономического, а ВКС РФ системно наносят авиаудары по военным объектам противника в Мирнограде. К северу от Мирнограда без изменений», — добавил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Донбасский партизан» передает, что удары с применением БПЛА «Герань-2» по ВСУ продолжаются, попадания зафиксированы в Дружковке и в Покровском Днепропетровской области.

«На местах отмечаются возгорания и вторичная детонация, что указывает на поражение складских или логистических объектов. Траектория полета и география целей подтверждает, что удары наносятся по широкой дуге прифронтовой зоны с акцентом на дезорганизацию снабжения и рассредоточение сил противника. На данный момент информация о пораженных объектах отсутствует», — добавил автор канала.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ.

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Березовое, Калиновское и Сосновка Днепропетровской области. Противник потерял до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств», — подчеркнули в МО РФ.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое, Грузское, Золотой Колодезь и Новотроицкое Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы», — добавили в МО РФ.

