Военкор раскрыл, на что решились ВСУ для срыва российского наступления Военкор Поддубный: ВСУ минируют мосты в попытке остановить наступление ВС России

ВСУ начали минировать транспортные артерии и мосты, пытаясь остановить наступление российских войск, сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале, публикуя соответствующее видео. По его словам, после получения координат ВС России уничтожили опасную переправу.

ВСУ в Донбассе минируют транспортные артерии, пытаясь препятствовать перемещению российских войск, — написал Поддубный.

Ранее главнокомандующий украинской армией Александр Сырский сообщил, что ВСУ строят подземные укрытия для постоянного размещения военнослужащих. По его словам, это касается также учебных центров. Главком добавил, что войскам поручено сосредоточиться на развитии системы защитных сооружений и укрытий.

До этого главком ВСУ сообщил, что армия формирует резервы. По словам Сырского, Россия сохраняет активность на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском и Запорожском направлениях. Он отметил, что обсудил это с президентом Владимиром Зеленским, а также обстановку на фронте и в приграничных районах, взаимодействие с партнерами и обеспечение безопасности страны.