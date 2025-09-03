Сырский решил «утрамбовать» военных ВСУ под землей Сырский сообщил о строительстве подземных укрытий для военных ВСУ

ВСУ строят подземные укрытия для постоянного проживания военнослужащих, сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, это касается также учебных центров. Главком добавил, что войскам поручено сосредоточиться на развитии системы укрытий.

Строятся подземные сооружения для размещения солдат, стрельбища оборудованы перекрытыми переходами и так далее. В некоторых центрах уже 100% персонала постоянно проживает в подземных укрытиях, — отметил Сырский.

Ранее главком ВСУ сообщил, что армия формирует резервы. По словам Сырского, Россия сохраняет активность на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском и Запорожском направлениях. Он отметил, что обсудил это с президентом Владимиром Зеленским, а также обстановку на фронте и в приграничных районах, взаимодействие с партнерами и обеспечение безопасности страны.

Сырский до этого назвал Россию «извечным врагом». Он обозначил ключевые принципы ВСУ в честь 34-й годовщины независимости Украины, пообещав продолжать борьбу. Независимость, по мнению военачальника, не является даром.