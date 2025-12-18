Ближайшая «соседка» России начала строить бункеры у границы В Эстонии приступили к установке первых пяти бункеров у границы с Россией

Эстония приступила к установке первых пяти бункеров, которые войдут в состав так называемой Балтийской линии обороны, передает ERR. По данным источника, в течение ближайших месяцев планируется возвести еще 23 защитных сооружения.

К концу 2027 года власти намерены разместить до 600 бункеров на северо-востоке и юго-востоке страны. Параллельно обсуждается завершение строительства противотанкового рва протяженностью 40 километров.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности республики Александр Неверовский сообщил, что западные страны отрабатывают переброску вооруженных сил НАТО к границе Белоруссии, модернизируя порты, дороги и аэродромы. По его словам, такие действия — часть политики эскалации и милитаризации. Политик отметил, что Запад продолжает выделять значительные ресурсы под предлогом угрозы со стороны Белоруссии.

До этого появились сообщения, что на территории Финляндии расположено более 50,5 тыс. бункеров, которые готовы принять около 4,8 млн человек. Всего же в стране проживает 5,6 млн граждан. Журналистам удалось побывать в одном из таких бункеров в Хельсинки. Он зарыт на глубине 20 метров и рассчитан на шесть тысяч человек.