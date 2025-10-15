Финляндия построила десятки тысяч бункеров на случай ядерной войны Bild: в Финляндии построено более 50 тыс. бункеров для граждан страны

На территории Финляндии расположено более 50,5 тыс. бункеров, которые готовы принять около 4,8 млн человек, выяснило немецкое издание Bild. В стране проживает 5,6 млн граждан. По закону, в каждом здании площадью более 1,2 тыс. кв. м должно быть оборудовано убежище.

Корреспонденты издания побывали в одном из таких бункеров в Хельсинки. Он расположен на глубине 20 м и рассчитан на шесть тысяч человек. Его смотритель Томи Раска заявил, что бункер способен выдержать даже ядерный удар.

Любопытно, что в убежищах совсем нет продовольственных запасов. Правительство Финляндии обязало граждан самим подготавливать еду и воду в расчете на 72 часа. Они также должны запастись лекарствами и средствами гигиены. В бункерах смогут спрятаться как граждане страны, так и приезжие.

Ранее сообщалось, что в Сеуле планируют построить первый бункер для гражданских лиц, способный выдержать удар ядерного оружия. Его разместят на третьем подземном уровне жилого комплекса. Площадь укрытия составит 2147 квадратных метров, оно сможет вместить до 1020 человек. Убежище рассчитано на пребывание на протяжении двух недель.