13 октября 2025 в 21:10

В Корее анонсировали строительство бункера, который выдержит ядерный удар

В Сеуле возведут первый бункер для горожан, способный выдержать ядерный удар

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сеуле планируют построить первый бункер для гражданских лиц, способный выдержать удар ядерного оружия, передает The Korea Herald. Его разместят на третьем подземном уровне жилого комплекса. Убежище предназначено для защиты населения от ядерных, биологических и химических угроз.

Бункер оснастят системами вентиляции, водоснабжения и канализацией. Площадь укрытия составит 2147 квадратных метров, оно сможет вместить до 1020 человек. Убежище рассчитано на пребывание на протяжении двух недель.

В мирное время помещение будут использовать как общественный фитнес-центр. Завершить строительство планируется к 2028 году, при этом проектирование комплекса из 16 зданий уже выполнено на 70%.

Ранее герой России и генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что масштабное отключение электроэнергии на Украине затронуло бункер президента Владимира Зеленского. По его словам, проблемы отразятся и на работе пунктов принятия решений.

До этого журналисты посетили бункер, который станет штаб-квартирой президента США Дональда Трампа и его команды в случае ядерной войны. Комплекс располагается на глубине более 600 метров под скалами в Колорадо.

