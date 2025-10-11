Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 10:08

«Бункер Зеленского»: генерал предупредил Киев о последствиях блэкаута

Генерал Липовой заявил, что блэкаут на Украине затронет бункер Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Масштабное отключение электроэнергии на Украине затронуло бункер президента Владимира Зеленского, заявил Герой России и генерал-майор авиации Сергей Липовой в интервью aif.ru. Он пояснил, что проблемы отразятся и на функционировании пунктов принятия решений.

В целом удары по энергообъектам будут влиять не только на энергообеспечение бункера Зеленского, но и отразятся на работе пунктов принятия решений, — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошли перебои с электричеством после атаки беспилотников. В ряде районов города также прекращена подача воды. Служба мониторинга интернета NetBlocks зарегистрировала в Одессе существенное падение уровня подключения к сети, что связано со скачками напряжения. Местные жители в социальных сетях пишут о многочисленных попаданиях в подстанции и иные объекты, а также о крупном пожаре в городской черте.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призывала жителей крупных украинских городов, в первую очередь Киева, рассмотреть возможность временного переезда на зимний период в связи с ожидаемыми масштабными отключениями электроэнергии. Она отметила, что столица Украины является стратегически важным и символическим объектом, что увеличивает риски ее полного энергетического коллапса.

