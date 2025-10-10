«Зима будет долгой, блэкаут будет»: украинцам пообещали непростые времена

Жителям крупных украинских городов, в первую очередь Киева, стоит подумать о переезде на период зимы из-за предстоящего блэкаута, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, столица Украины представляет собой стратегически важный и символический объект, что повышает вероятность ее полного энергетического коллапса.

Зима будет долгой, блэкаут будет. Отмечаю самосознание и практику адаптации каждого: ваша жизнь и комфорт нужны прежде всего вам и вашим близким. Запасайтесь, кооперируйтесь. А лучше всего — рассмотреть временный переезд этой осенью-зимой за город, — заявила парламентарий.