Военный эксперт оценил последствия блэкаута на Украине для ВС России Военэксперт Тимошенко: блэкаут на Украине создает серьезные проблемы для ВСУ

Массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины создают серьезные проблемы для системы снабжения ВСУ, заявил военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с Life.ru. По словам эксперта, перебои с электроснабжением парализуют работу железнодорожного транспорта.

Конечно, блэкаут на Украине может помочь нашим войскам. Следующий вопрос — а как обстоят дела с железнодорожным транспортом? Есть около 720 электровозов и примерно по 1000 тепловозов — разных типов, маневровых и магистральных. Значит, доставка боеприпасов, продовольствия и резервов усложнится, и это сыграет нам на руку, — сказал Тимошенко.

Тимошенко подчеркнул, что эффективность ударов зависит от типа пораженных энергообъектов — высоковольтных площадок или распределительных узлов. Серьезные повреждения трансформаторного оборудования особенно критичны, поскольку требуют полной замены агрегатов. В то же время он отметил, что внешняя помощь позволяет поддерживать функционирование энергетической инфраструктуры страны.

Ранее Тимошенко заявил, что в ближайшее время Киев может объявить о новом контрнаступлении. Он подчеркнул, что это может быть сделано для поддержания морального духа военнослужащих и населения, так как они устали от боевых действий.