14 декабря 2025 в 09:26

«Разнородная масса»: российский генерал вынес приговор ВВС Украины

Генерал Липовой: Воздушные силы Украины находятся в плачевном состоянии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Воздушные силы Украины находятся в плачевном состоянии, заявил председатель президиума организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с ТАСС. По его оценке, причиной такого положения является наличие большого парка самолетов, которые уже давно должны были быть списаны и утилизированы.

Авиация противника сейчас находится в плачевном состоянии. Это разнородная масса различных типов самолетов, переданных на утилизацию на территорию Украины. Это натовские образцы, выслужившие установленные сроки, — сказал эксперт.

Липовой также высказал предположение о мотивах стран НАТО, поставляющих авиатехнику. По его мнению, альянс специально направляет на Украину неисправные и изношенные самолеты. Таким образом, они решают проблему утилизации у себя дома, не нарушая экологические нормы своих государств.

Ранее Герой России говорил, что на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Чугуеве, который недавно подвергся ударам, мог размещаться координационный центр, управляемый британскими военными советниками. По его словам, факт присутствия иностранных военных на промышленном объекте прямо указывает на то, что там осуществлялась деятельность военного характера.

