02 декабря 2025 в 04:39

Сочные и хрустящие огурчики по-корейски — готовлю эту закуску к Новому году постоянно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти огурчики по-корейски — именно та закуска, которую готовишь снова и снова. Они получаются невероятно хрустящими, в меру острыми и пикантными, с ярким вкусом восточных специй. Такая консервация станет настоящей звездой любого стола — от повседневного ужина до праздничного застолья.

Готовлю я так: 2,5 кг свежих огурцов нарезаю тонкими кружочками, 600 г моркови натираю на специальной терке для корейской моркови. Добавляю 5 измельченных зубчиков чеснока. В отдельной посуде смешиваю 100 г сахара, 60 г соли, по чайной ложке молотого кориандра и паприки, половину чайной ложки черного перца. Этой сухой смесью посыпаю овощи, перемешиваю и оставляю на 2–3 часа, чтобы они пустили сок. Затем добавляю 110 мл уксуса и столько же растительного масла, тщательно все перемешиваю. Раскладываю салат по стерильным банкам, заливаю образовавшимся маринадом и стерилизую в кипящей воде 20–25 минут. Закатываю крышками, укутываю до полного остывания.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
еда
рецепты
огурцы
Корея
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
