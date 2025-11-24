День матери
В бункере с зерном обнаружили два трупа

В Башкирии двое работников умерли от отравления газом в зерновом бункере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Двое работников сельхозпредприятия погибли, отравившись неизвестным газом в бункере зерноочистительной машины в Чекмагушевском районе Башкирии, сообщает региональная прокуратура. Инцидент произошел 21 ноября в селе Юмашево, когда мужчины спустились внутрь оборудования для его очистки.

По предварительным данным, 21 ноября 2025 года около 10:00 часов в с. Юмашево двое работников сельскохозяйственной организации спустились в бункер зерноочистительной машины в целях ее очистки, где отравились неизвестным газом и скончались, — рассказали в ведомстве.

