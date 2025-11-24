В ЛНР рыбак лишился ноги, подорвавшись на мине

Житель Луганской Народной Республики лишился ноги в результате подрыва на мине во время рыбалки на берегу Северского Донца у села Веселенькое, сообщает пресс-служба правительства региона. Мужчина получил серьезные минно-взрывные ранения обеих нижних конечностей, и врачи не смогли спасти его правую ногу.

Эвакуация пострадавшего заняла несколько часов из-за сложной обстановки. Саперам пришлось разминировать проход по труднодоступной местности, чтобы добраться до раненого, и медики смогли подойти к нему только спустя несколько часов после происшествия. По словам министра здравоохранения ЛНР Натальи Пащенко, у пациента наблюдается положительная динамика, и он постепенно идет на поправку.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что супружеская пара погибла при ударе ВСУ по автомобилю в селе Новая Таволжанка. Он добавил, что их четырехлетний ребенок тяжело ранен.