День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 13:19

В ЛНР рыбак лишился ноги, подорвавшись на мине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Луганской Народной Республики лишился ноги в результате подрыва на мине во время рыбалки на берегу Северского Донца у села Веселенькое, сообщает пресс-служба правительства региона. Мужчина получил серьезные минно-взрывные ранения обеих нижних конечностей, и врачи не смогли спасти его правую ногу.

Рыбак лишился ноги, наступив на мину на берегу Северского Донца у села Веселенькое… Мужчина получил серьезные минно-взрывные ранения обеих нижних конечностей. Правую ногу спасти не удалось, — сказано в сообщении.

Эвакуация пострадавшего заняла несколько часов из-за сложной обстановки. Саперам пришлось разминировать проход по труднодоступной местности, чтобы добраться до раненого, и медики смогли подойти к нему только спустя несколько часов после происшествия. По словам министра здравоохранения ЛНР Натальи Пащенко, у пациента наблюдается положительная динамика, и он постепенно идет на поправку.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что супружеская пара погибла при ударе ВСУ по автомобилю в селе Новая Таволжанка. Он добавил, что их четырехлетний ребенок тяжело ранен.

рыбаки
мины
ЛНР
спасения
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп выразил осторожный оптимизм по поводу переговоров по Украине
Новорожденного малыша нашли в уборной общежития колледжа
В Госдуме рассказали о серьезных последствиях пропаганды зацепинга
Актер из сериала «Мистер и миссис Смит» рассказал о перенесенном инсульте
Два олимпийских чемпиона покинули тренерский штаб «Спартака»
Эпидемиолог оценил риски распространения птичьего гриппа в России
Военкор Коц рассказал, что дало освобождение Затишья
Роспотребнадзор отреагировал на случай заражения человека птичьим гриппом
Беременная Лерчек показала кольцо на безымянном пальце
В РФ предложили усилить контроль соцсетей для защиты граждан от мошенников
Российский футболист сказал «нет» огромным саудовским деньгам
«Сыграл громадную роль в моей судьбе»: Непомнящий о знакомстве с Симоняном
Бойня под Купянском, теракт на Алтае, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 24 ноября
Межзвездный объект рекордно сблизился с Землей в полете
Умерла актриса Шарыкина из «Кабачка «13 стульев»: что известно, причины
Рубио отодвинул крайний срок согласования мирной сделки по Украине
В России создали кокошник из тысячи элементов янтаря
В ЛНР рыбак лишился ноги, подорвавшись на мине
«Фандом Фест» от «ВКонтакте» посетили 15 тыс. человек
2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.