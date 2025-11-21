В российском регионе при атаке ВСУ погибли два человека

Супружеская пара погибла при ударе ВСУ по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что их четырехлетний ребенок тяжело ранен.

В селе Новая Таволжанка при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю погибли двое — супруги. От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования родным и близким… Их четырехлетний сын, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, — заявил Гладков.

Он добавил, что бойцы самообороны доставили мальчика в Шебекинскую центральную районную больницу — его состояние оценивается как средней тяжести. После первичной медицинской помощи ребенка перевезут в областную детскую больницу.

Ранее Гладков рассказал о массированной атаке ВСУ. Украинские военные атаковали девять районов Белгородской области примерно 70 беспилотными летательными аппаратами. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждения получили 12 частных домов, одно сельскохозяйственное предприятие и 10 автомобилей.