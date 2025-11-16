Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 13:08

Гладков озвучил масштабы украинских атак на Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали девять районов Белгородчины за прошедшие сутки

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: Антон Вергун/ РИА Новости
Украинские военные атаковали девять районов Белгородской области примерно 70 беспилотными летательными аппаратами за последние 24 часа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждения получили 12 частных домов, одно сельскохозяйственное предприятие и 10 автомобилей.

В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона на автомобиль ранен мирный житель. Мужчине оказана необходимая медицинская помощь, лечение продолжает амбулаторно, — говорится в сообщении.

Ранее Военный корреспондент RT Виктор Мирошников сообщил о массированной атаке Вооруженных сил Украины на Донецк, продолжавшейся полтора часа. По его информации, в течение указанного периода зафиксировано приблизительно 10 мощных взрывов. Местные власти и Минобороны РФ не комментировало информацию.

Кроме того, руководитель информационно-аналитического центра «Новые технологии» Денис Федутинов заявил, что Киев значительно усилил атаки беспилотников на российские территории для отвлечения внимания от коррупционного скандала в энергетическом секторе. По мнению эксперта, текущая эскалация дроновых атак преследует цель создания медийного фона, маскирующего внутренние кризисные явления на Украине.

