Двое рыбаков упали в ледяную воду с надувной лодки В Коломне женщина упала в реку во время рыбалки и утонула

Двое жителей Коломны в Московской области упали в ледяную воду во время рыбалки, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, инцидент произошел у устья реки Северка. Очевидцам удалось спасти только мужчину, женщина утонула.

Как уточнил канал, рыбаки упали в реку, когда их надувная лодка перевернулась. Мужчину, которого удалось достать из воды, госпитализировали. У него диагностировано переохлаждение. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Новосибирске двое детей в возрасте 12 и 11 лет провалились под лед на реке. Находившийся неподалеку мужчина выбежал из машины с тросом и вытащил на берег старшего мальчика. Поиски 11-летнего ребенка продолжаются.

На опубликованных кадрах видно, как выбежавший из автомобиля с тросом мужчина и другие свидетели достают 12-летнего мальчика из воды. Для этого они связали вместе несколько веревок. Второй ребенок скрылся под водой до начала спасательных работ.

До этого в Новосибирской области трое рыбаков погибли при переправе через реку Обь. Четверо друзей отправились на рыбалку из деревни Усть-Тула, но их лодка перевернулась. Выжить удалось лишь одному человеку.