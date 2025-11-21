Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 17:33

Спасатели ищут мальчика, который провалился под лед вместе с другом

В Новосибирске ищут провалившегося под лед 11-летнего мальчика

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Двое детей в возрасте 12 и 11 лет провалились под лед на реке в Новосибирске, сообщили в управлении МЧС России по Новосибирской области. Находившийся неподалеку мужчина выбежал из машины с тросом и вытащил на берег старшего мальчика. Поиски 11-летнего ребенка продолжаются.

Двое детей провалились под лед на реке Иня в районе улицы Заречная. <...> Еще один мальчик 11 лет, к сожалению, ушел под лед. Сейчас его ищут спасатели, — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали родителей не оставлять детей одних у водоемов. Кроме того, жителей региона призвали не выходить на тонкий лед.

Ранее в Новосибирской области трое рыбаков погибли при переправе через реку Обь. Четверо друзей отправились на рыбалку из деревни Усть-Тула, но их лодка перевернулась. Выжить удалось лишь одному человеку, тогда как второй участник происшествия скончался на месте.

При этом в Свердловской области с начала года на тонком льду погибли 42 человека. По данным МЧС, в числе утонувших оказались семь детей. Спасатели призвали местных жителей быть осторожнее на льду.

Новосибирск
Новосибирская область
спасатели
МЧС
дети
утопления
утопленники
