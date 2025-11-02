Рыбалка закончилась трагедией для троих друзей в Новосибирской области

Трое рыбаков погибли при переправе через реку Обь в Новосибирской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Четверо друзей отправились на рыбалку из деревни Усть-Тула Болотнинского района, но их лодка перевернулась во время попытки достичь противоположного берега.

Выжить удалось лишь одному человеку, тогда как второй участник происшествия скончался на месте, говорится в публикации. Еще двоих унесло мощным течением, их поиски продолжаются. Ширина реки в районе инцидента составляет 1,2 километра.

Ранее на Петровской набережной Санкт-Петербурга утонул мужчина, занимавшийся моржеванием, во время купания. Спасатели извлекли его тело из воды возле Домика Петра I, но медики констатировали смерть несмотря на проведенные реанимационные мероприятия.

Кроме того, предприниматель из Обнинска утонул во время купания на тайском курорте Пхукет, куда приехал с семьей по десятидневному туру. В первый вечер после заселения в отель у пляжа Карон он отправился плавать в одиночестве, и спустя полчаса его супруга заметила отсутствие движений. Спасатели доставили мужчину на берег и провели реанимационные мероприятия, однако в медицинском учреждении он скончался.