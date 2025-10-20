Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 11:21

Российский бизнесмен утонул в первый день отпуска на глазах у жены

SHOT: бизнесмен из Обнинска погиб на отдыхе с семьей в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Предприниматель из Обнинска утонул во время купания на популярном тайском курорте Пхукет, сообщает Telegram-канал SHOT. На отдых он приехал вместе со своей семьей, купив тур на 10 дней.

По данным источника, в первый же вечер после заселения в отель у пляжа Карон он отправился плавать один. Спустя полчаса жена заметила, что он перестал двигаться. Спасатели вытащили его на берег и пытались реанимировать, но пострадавший скончался в больнице. По предварительной версии, причиной трагедии стали судороги. У погибшего остались супруга и две дочери.

До этого тело 27-летнего россиянина обнаружили в арендованной комнате на вилле в балийской деревне Переренан. Когда подошел срок выселения, хозяева жилья не смогли связаться с гостем — он не отвечал на звонки и не открывал дверь. При вскрытии комнаты был найден труп.

Ранее тело 57-летнего гражданина России по имени Сергей обнаружили на вилле, которую он снял в Таиланде. Мужчина арендовал дом на Пхукете сроком на два года. Россиянин лежал без одежды, специалисты установили, что он скончался от остановки сердца.

