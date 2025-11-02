Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 13:43

Лед «утопил» десятки человек в российском регионе

На Урале 42 человека погибли на тонком льду в 2025 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Свердловской области 42 человека погибли на тонком льду в 2025 году, сообщили в ГУ МЧС по региону. В числе утонувших оказались семь детей. Спасатели призвали местных жителей быть осторожнее на льду.

С начала 2025 года на непрочном льду произошло 51 происшествие, в результате которых погибли 42 человека, включая семь детей. Каждая из этих трагедий могла быть предотвращена, — сказано в сообщении.

Ранее 37-летний рыбак провалился под лед в карьере и утонул в Ангарске Иркутской области. Экстренную службу вызвали местные жители, которые услышали крики мужчины. Спасатели подняли тело мужчины на поверхность и передали полицейским.

Между тем в Якутии закончились поиски пассажиров снегохода «Буран», который провалился под лед на реке Оленек. На снегоходе было четыре человека, двое из которых спаслись. Поисками занимались 10 спасателей.

В Бурятии до этого спасли более 20 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине на озере Байкал. Инцидент произошел в районе поселка Гремячинск. Пострадавшие успели сообщить о происшествии в экстренные службы, и на место выдвинулись спасатели.

смерти
дети
Урал
Свердловская область
лед
