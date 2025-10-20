Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 12:44

Рыбак провалился под лед на карьере и утонул под Иркутском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ангарске 37-летний рыбак провалился под лед на карьере и утонул, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области. Экстренную службу вызвали местные жители, которые услышали крики мужчины.

На берегу спасатели обнаружили рыболовецкие снасти и личные вещи мужчины. На водоеме, покрытом тонким льдом, была видна полынья, — рассказали в ведомстве.

На место также прибыли правоохранители. Спасатели подняли тело мужчины на поверхность и передали полицейским.

Ранее двое детей, 11 и 12 лет, провалились под лед и утонули в Дзержинском районе Новосибирска. В МЧС по области сообщили, что в регионе наступило сильное похолодание, но образовавшийся на водоемах лед еще очень тонкий.

До этого два человека погибли после провала снегохода «Буран» под лед на реке Оленек в Оленекском районе Якутии. Еще двое смогли выбраться из воды самостоятельно.

