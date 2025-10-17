Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 08:09

Двое детей провалились под лед и утонули в российском городе

Двое детей, 11 и 12 лет, утонули в Дзержинском районе Новосибирска

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двое детей, 11 и 12 лет, провалились под лед и утонули в Дзержинском районе Новосибирска, сообщил пресс-служба МЧС области в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что в регионе наступило сильное похолодание, но образовавшийся на водоемах лед еще очень тонкий.

Поздним вечером были обнаружены тела двух подростков 2013 и 2014 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее в Республике Саха паром из-за морозов застрял на обледеневшей реке во время рейса Хоро — Верхневилюйск. Пассажиров спасли, прокуратура организовала проверку. Сообщается, что в городе Вилюйске, стоящем на одноименной реке, установилась очень холодная погода. Днем температура воздуха составляла минус 5 градусов, ночью — минус 10.

До этого в Якутии закончились поиски пассажиров снегохода «Буран», который провалился под лед на реке Оленек. На снегоходе в этот момент было четыре человека, двое из которых спаслись. К поисково-спасательной операции оставшихся были привлечены 10 человек. В МЧС России напомнили, что в Якутии лед еще не сформировался окончательно.

Россия
Новосибирск
дети
жертвы
