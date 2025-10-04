Раскрыт бункер, где будет прятаться Трамп по время апокалипсиса

Раскрыт бункер, где будет прятаться Трамп по время апокалипсиса The Sun: Трамп встретит ядерную войну в секретном бункере под горой в Колорадо

Журналисты посетили бункер, который станет штаб-квартирой президента США Дональда Трампа и его команды в случае ядерной войны, сообщает The Sun. По информации издания, сверхсекретный комплекс Шайенн-Маунтин расположен на глубине более 600 метров под скалами в Колорадо и представляет собой целый подземный город, предназначенный для выживания в апокалипсисе.

Комплекс, высеченный почти в 70 тыс. тоннах гранита, способен выдержать прямой ядерный удар. За стальными дверями весом в 23 тонны скрывается автономный город, оснащенный собственными электростанциями и подземными озерами. Внутри даже есть свой ресторан Subway, который называют «самым безопасным Subway в мире». В комплекс входит 15 зданий. Они стоят на гигантских пружинах для поглощения ударной волны от ядерного взрыва.

Ранее сообщалось, что в Германии значительно вырос спрос на строительство защитных бункеров среди населения и частных компаний. Так, с января количество запросов выросло на 50%. Тенденция усилилась после инцидента с дронами в Польше.