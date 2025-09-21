«Интервидение-2025»
В европейской стране резко вырос спрос на бункеры

Bild: в Германии вырос спрос на бункеры после инцидента с дронами в Польше

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Германии наблюдается значительный рост спроса на строительство защитных бункеров среди населения и частных компаний, сообщает газета Bild со ссылкой на представителей отрасли. Эта тенденция особенно усилилась после недавнего инцидента с дронами в Польше, сказано в публикации.

Страх войны в Германии. Частные защитные бункеры переживают бум, — говорится в материале.

Глава компании BSSD Defence Марио Пьеде, которая специализируется на строительстве убежищ по всей Германии, сообщил, что с января количество запросов выросло на 50%. По его словам, предприятия активно обращаются к ним с целью строительства бункеров для своих сотрудников на территории компаний.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью британской газете Guardian заявил, что беспилотники, сбитые над территорией страны 10 сентября, не были оснащены взрывчаткой. Однако он высказал предположение, что Россия таким образом «пыталась проверить» реакцию НАТО.

Прежде постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что польская сторона отклонила предложение о консультациях с Минобороны России относительно инцидента с беспилотниками. Дипломат охарактеризовал позицию Варшавы как провокационную, отметив, что Польша просто не изъявляет желания прояснять возникшую ситуацию.

