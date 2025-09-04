Саммит ШОС — 2025
Российский боец сбил три FPV-дрона и спас самоходку

МО РФ: боец сбил три FPV-дрона и спас самоходку «Мста-С»

Ефрейтор Сергей Клоцкий сбил из стрелкового оружия три FPV-дрона, атаковавших самоходную гаубицу «Мста-С», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве указали, что это позволило помочь артиллерийским огнем пехоте и уничтожить опорный пункт ВСУ.

Сергей открыл прицельный огонь из стрелкового оружия и уничтожил три беспилотных аппарата противника. Самообладание и грамотные действия гвардии ефрейтора Клоцкого позволили предотвратить потери среди личного состава и артиллерийского вооружения, — сказано в публикации.

Кроме того, подчеркнули в МО, быстрая реакция и профессионализм военнослужащего позволили сохранить боеспособность гаубицы. Это дало возможность улучшить положение российской пехоты на линии боевого соприкосновения.

Ранее в силовых структурах рассказали, что военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на базе националистического формирования «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), уклоняются от участия в боевых действиях путем нанесения самоповреждений. Отмечается, что такие действия происходят в районе Купянска.

Тем временем главнокомандующий украинской армией Александр Сырский рассказал, что ВСУ формируют резервы. По его словам, Россия сохраняет активность на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском и Запорожском направлениях. Он отметил, что обсудил это с президентом Украины Владимиром Зеленским.

