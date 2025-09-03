Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 01:51

Около 250 военных ВСУ пропали без вести под Сумами

Около 250 военных из 41-й мехбригады ВСУ пропали без вести в Сумской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Около 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в Сумской области, заявили ТАСС в российских силовых структурах. По словам источника, 14 бойцов попали в плен.

Такие цифры приводят родственники военнослужащих бригады. Они провели анализ сообщений в тематических группах по поиску пропавших без вести. Но это только те, чьи фамилии засветились в интернете. Реальная цифра намного больше, и это без учета погибших и раненых, — отметил собеседник агентства.

Ранее ВС РФ практически завершили зачистку Серебрянского лесничества в ЛНР от подразделений украинской армии. В российских силовых структурах уточнили, что группировка ВСУ зажата сразу в нескольких локальных огневых мешках.

Тем временем появилась информация, что Киев перебрасывает резервы со всех направлений в Сумскую область. Как отметил источник в российских силовых структурах, речь идет об отправке элитных подразделений с оружием НАТО.

До этого военный эксперт Борис Рожин предположил, что своим заявлением о новой тактике Вооруженных сил России главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доказал, что позиции ВСУ существенно ухудшились. Специалист добавил: армия РФ не только расширяет зону наступления, но и атакует украинских солдат сразу в нескольких местах.

ВСУ
военные
ВС РФ
Сумская область
