Эксперт указал на одну деталь в заявлении Сырского о новой тактике России

Эксперт указал на одну деталь в заявлении Сырского о новой тактике России Военный эксперт Рожин: Сырский подтвердил, что положение ВСУ ухудшается

Своим заявлением о новой тактике Вооруженных сил России главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доказал, что позиции ВСУ существенно ухудшились, заявил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. По его словам, армия РФ не только расширяет зону наступления, но и атакует украинских солдат сразу в нескольких местах.

Сырский подтвердил, что положение на фронте стремительно ухудшается. По его словам, наиболее тяжелые бои идут на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях, где российские войска методично расширяют зону наступления и атакуют сразу на нескольких участках, — отметил он.

До этого Сырский заявил, что Вооруженные силы России усилили давление на нескольких направлениях, задействовав тактику тотального просачивания и заход в тыл диверсионных групп.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее стало известно, что Сырский задумал существенно сократить или полностью ликвидировать территориальную оборону (ТерО) в рамках военной реформы. Это может спровоцировать рост протестных настроений в регионах, сообщили силовики.