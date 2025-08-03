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Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 20:30

Эксперт указал на одну деталь в заявлении Сырского о новой тактике России

Военный эксперт Рожин: Сырский подтвердил, что положение ВСУ ухудшается

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Своим заявлением о новой тактике Вооруженных сил России главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доказал, что позиции ВСУ существенно ухудшились, заявил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. По его словам, армия РФ не только расширяет зону наступления, но и атакует украинских солдат сразу в нескольких местах.

Сырский подтвердил, что положение на фронте стремительно ухудшается. По его словам, наиболее тяжелые бои идут на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях, где российские войска методично расширяют зону наступления и атакуют сразу на нескольких участках, — отметил он.

До этого Сырский заявил, что Вооруженные силы России усилили давление на нескольких направлениях, задействовав тактику тотального просачивания и заход в тыл диверсионных групп.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее стало известно, что Сырский задумал существенно сократить или полностью ликвидировать территориальную оборону (ТерО) в рамках военной реформы. Это может спровоцировать рост протестных настроений в регионах, сообщили силовики.

Александр Сырский
ВС РФ
Борис Рожин
ВСУ
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